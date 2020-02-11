İdlib'e gıda ve kıyafet yardımı
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İdlib'e gıda ve kıyafet yardımı

Suriye'nin İdlib bölgesine Türk Kızılayı ve çeşitli derneklerce 8 tır gıda ve kıyafet gönderildi.

11.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:54
İdlib'e gıda ve kıyafet yardımı

'nin bölgesine ve çeşitli derneklerce 8 tır gıda ve kıyafet gönderildi.

Çeşitli illerden toplanan yardımlar, İdlib kırsalına gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine ulaştı.

Türk Kızılay, Dünya Şehit Çocukları Vakfı ve çeşitli derneklerce temin edilen 90 ton un, 15 ton kuru gıda ve kışlık kıyafetler sınırdan Suriye'ye teslim edildi.

Yardımların Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırısı sonucu göç etmek zorunda kalan ve çadırlarda yaşayanlara ulaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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