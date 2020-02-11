İdlib'e gıda ve kıyafet yardımı
Suriye'nin İdlib bölgesine Türk Kızılayı ve çeşitli derneklerce 8 tır gıda ve kıyafet gönderildi.
Suriye'nin İdlib bölgesine Türk Kızılayı ve çeşitli derneklerce 8 tır gıda ve kıyafet gönderildi.
Çeşitli illerden toplanan yardımlar, İdlib kırsalına gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine ulaştı.
Türk Kızılay, Dünya Şehit Çocukları Vakfı ve çeşitli derneklerce temin edilen 90 ton un, 15 ton kuru gıda ve kışlık kıyafetler sınırdan Suriye'ye teslim edildi.
Yardımların Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırısı sonucu göç etmek zorunda kalan ve çadırlarda yaşayanlara ulaştırılacağı öğrenildi.