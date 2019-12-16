İdlib'e gıda ve giyim tırı

16.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:19

Suriye'de kış aylarının gelmesi ile geçim sıkıntıları daha da ağırlaştı. İyilik Derneği tarafından Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'e gıda ve giyimden oluşan bir tır yardım malzemesi gönderilecek.



Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'e gıda ve giyimden oluşan bir tır yardım malzemesi gönderilecek. Kış aylarının gelmesi ile birlikte Barış Pınarı Harekatı ile beraber bir kampanya başlatan ve iki ay içerişinde Tel Abyad, Rasulayn, Azez, Cerablus ve İdlib'e bağışçılardan gelen yardımları ulaştıran İyilik Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Malatya'dan İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderilecek. Açıklamada Tel Abyad ile Rasulayn bölgesinde 900 gıda paketi, Azez'de 600 gıda kolisi ile bir tır giyim malzemesi, Cerablus'da 400 gıda kolisi ve İdlib'e ise bir tır un yardımı ulaştırıldığı belirtildi.



"Bölge halkı hayata tutunmaya çalışıyor"



İyilik Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Bölgeye giden ekiplerimiz, yerlerinden edilen halkın hayata tutunmaya çalıştığını ancak dağınık kamplarda yaşamak zorunda kalan aileler temel insani ihtiyaçlara erişmekte güçlük çekiliyor. Kış aylarının gelmesi ile şartlar daha da ağırlaştı. Soğuk ve yağışlı havalarla mücadele ediliyor. Çocuklar ise daha büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sizlerin desteği ile kendilerine ulaştırılan yardımlarla birlikte bölge halkının yanında olmaya çabalıyoruz. Suriye halkına yalnız olmadıklarını hissettiren, bu zor günlerde kardeşlerimizin dertlerine derman olmaya çalışan kıymetli bağışçılarımıza, hem derneğimiz hem de kardeşlerimiz adına bir teşekkürü borç biliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA