İdlib'e gelenler 14 gün karantina merkezinde kalıyor

Suriye'nin İdlib kentinde farklı bölgelerden gelenler 14 gün boyunca korona virüs salgınına karşı kurulan karantina merkezinde kalıyor.

Suriye'nin İdlib kentinde farklı bölgelerden gelenler 14 gün boyunca korona virüs salgınına karşı kurulan karantina merkezinde kalıyor.

İdlib'de korona virüs salgınına karşı önlemler arttırılıyor. İdlib Sağlık Müdürlüğü tarafından, İdlib'e bağlı Darkuş bölgesinde karantina merkezi kuruldu. Farklı bölgelerden İdlib'e gelen Suriyeliler tedbir olarak burada 14 gün boyunca karantinaya alınıyor. Karantina merkezinde şuanda en az 200 kişinin kaldığı belirtildi.

Düzenli olarak sterilize edilen merkezde ayrıca, hastalar muayene ediliyor.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA