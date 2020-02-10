İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat
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İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gece saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.

10.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:08
İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'de bulunan gözlem noktalarına gece saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.

'deki eşitli birliklerden yola çıkan ve aralarında füze rampası, tank, mühimmat ve paletli zırhlı personel taşıyıcıları da bulunan askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında gelen askeri araçlar gece saatlerinde İdlib'te bulunan gözlem noktalarına sevk edildi.

 


Kaynak: DHA
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