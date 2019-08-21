İdlib'e Esed rejimi ve Rus hava saldırıları sürüyor

21.08.2019 14:22

İdlib'in Serakib ilçesi'ne düzenlenen hava saldırısının ardından halkın hasar gören dükkanlarını temizleme çalışması

İş makineleri ile sokağın temizlenmesi

Hava saldırısı sonrası bölgeden yükselen duman Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçileri, İdlib'in Maaretinuman ve Serakib ilçesine, Temaniye beldesi, Beşiriyye, Tuh, Tel Mennis ve Maarşimarin köylerine, Hama'nın Morik ilçesinin çevresine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Beşiriyye köyünde 2, Tuh'ta 1, Maarşimarin'de 1 sivil ve Tel Mennis'te 1 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 sivil yaralandı.

Rus savaş uçaklarının hedef aldığı Tel Mennis'teki Rahmet Hastanesi de hizmet dışı kaldı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, Tuh ve Tel Mennis'i vuran uçakların Rusya'ya ait olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA