İdlib'e çadır ve insani yardım malzemesi gönderildi
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İdlib'e çadır ve insani yardım malzemesi gönderildi

19.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:40
İdlib'e çadır ve insani yardım malzemesi gönderildi

Sağanak nedeniyle çadırların sular altında kaldığı Suriye'nin İdlib kırsalına çadır ve insani yardım malzemesi gönderildi.

Sağanak nedeniyle çadırların sular altında kaldığı Suriye'nin İdlib kırsalına çadır ve insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde aşırı yağış sonrası çadırları su altında kalan ailelere valilik koordinesinde yapılan yardım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde aşırı yağışlar sonucu çadırları sular altında kalan sığınmacılara, valiliğimiz koordinesinde AFAD, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından çadır ve insani yardım malzemeleri teslim ediliyor. Sığınmacılar için hazırlanan briket ev inşaatı da son hız devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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