08.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:37

İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısı

Suriye, (DHA) ? Rusya'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Bölgedeki bir kilisenin de saldırıların isabet ettiği noktada bulunduğu belirtildi.

Dün de aynı bölge hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: DHA