İdlib'e bağlı jisr al-shughur'a hava saldırısı

İdlib'e bağlı jisr al-shughur'a hava saldırısı

İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısıSuriye, (DHA) ? Rusya'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi.

08.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:37

'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısı

Suriye, () ? 'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Bölgedeki bir kilisenin de saldırıların isabet ettiği noktada bulunduğu belirtildi.

Dün de aynı bölge hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İdlib'e bağlı jisr al-shughur'a hava saldırısı
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