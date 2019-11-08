İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur'a hava saldırısı

08.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:17

Rusya'nın İdlib'e bağlı Jisr al-Shughur bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırısı sonucunda 3'ü çocuk 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Bölgedeki bir kilisenin de saldırıların isabet ettiği noktada bulunduğu belirtildi.

Dün de aynı bölge hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Görüntü Dökümü

---------------Bugünkü saldırının görüntüsü-Saldırının ardından fotoğraflar-Dünkü saldırının görüntüsü

-Dünkü saldırının ardından görüntü

Kaynak: DHA