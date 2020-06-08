"İdlib'e acil yaşam evleri" projesiyle 100 aile ev sahibi olacak
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"İdlib'e acil yaşam evleri" projesiyle 100 aile ev sahibi olacak

İdlib'de, "İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı" tarafından "İdlib'e acil yaşam evleri" projesi kapsamında 100 aileye briket ev yapılması planlanıyor.

08.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:49

İdlib'de, "İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı" tarafından "İdlib'e acil yaşam evleri" projesi kapsamında 100 aileye briket ev yapılması planlanıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin duyarlılığı ve destekleriyle savaş mağduru Suriyeliler için "Suriye'ye acil barınma evleri" kapsamında İdlib'de briket evler inşa edilecek.

Kış aylarında kamplarda, yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bu projeyi başlatan Vakıf, ilk olarak 24 metrekare alan üzerinde 100 aileyi ev sahibi yapacak. 1+1 olarak tasarlanan briket evler, 3 bin liraya mal olacak.

İnsan Vakfı tarafından hayata geçirilen projeden, ateşkese rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırıları altında yaşam mücadelesi veren yüzlerce İdlibli ailenin yararlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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