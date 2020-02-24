İdlib'e 9 tır insani yardım gönderildi
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İdlib'e 9 tır insani yardım gönderildi

Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesine 9 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

24.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:24
İdlib'e 9 tır insani yardım gönderildi

'deki çeşitli yardım kuruluşlarınca 'nin bölgesine 9 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Türk Kızılayı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği ve çeşitli hayırseverler tarafından temin edilen yardım malzemeleri, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine getirildi.

İçinde, un, ekmek, kıyafet ve kuru gıdanın bulunduğu toplam 9 tır insani yardım malzemesi, İdlib kırsalındaki halka dağıtılmak üzere Suriye'ye yola çıkarıldı.

Kaynak: AA
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