İdlib'e 8 tır insani yardım gönderildi Eskişehir Günışığı, Adana Dosteller ve Yardım Gönüllüleri dernekleri tarafından Suriye'nin İdlib kırsalına 8 tır insani yardım gönderildi.

Eskişehir Günışığı, Adana Dosteller ve Yardım Gönüllüleri dernekleri tarafından Suriye'nin İdlib kırsalına 8 tır insani yardım gönderildi.

Toplam 75 ton su, 50 ton un ve 15 ton yağ ve kıyafetten oluşan yardımlar, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine getirildi.

Sınırdan İdlib'e gönderilen yardım malzemeleri, çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere dağıtılacak.

Kaynak: AA