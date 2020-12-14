İdlib'e 6 tır insani yardım gönderildi
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İdlib'e 6 tır insani yardım gönderildi

14.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:44
İdlib'e 6 tır insani yardım gönderildi

Çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesine 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesine 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Yayladağı ilçesine geldi.

İçerisinde kuru gıda, un, kıyafetlerin olduğu 6 tır yardım malzemesi, Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan noktaya gönderildi.

Burada Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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