İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi
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İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

04.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:40
İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen 5 tır yardım malzemesi, Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine geldi.

İçerisinde su, un, kuru gıda ve kıyafetlerin olduğu yardımlar, Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan noktaya gönderildi.

Burada, Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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