: İdlib'e 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

13.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:48

Malatya'dan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 4 tır törenle uğurlandı.

Malatya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve sivil toplum kuruluşları tarafından Suriye'nin İdlib kentinde kışın zorlu yaşam şartlarında mücadele verenlere 140 koli ilaç ile gıda, su ve kışlık giyimin yer aldığı 4 tırlık yardım gönderildi.

Malatya İHH İnsani Yardım Derneği, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan insani yardım malzemesi yüklü tırlar, İdlib'e gönderilmek üzere Malatya'dan yola çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada Malatya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından yardımın gönderilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"Bu olayı gerçekleştiren başta kadınlarımıza ve önderlik eden İHH ile katkı sunan tüm hayırsever insanları tebrik ediyorum. Coğrafyamızın hemen güneyinde yoğun bir dram yaşanmaktadır. Bu dramın sonucunda ülkemizde sadece 4 milyon mülteci geldiğini biliyoruz. Ülkemizin güçlü ve dimdik olması gerekir. Ülkemizin güçlü ve dimdik durmasının temel esprisi ise buradaki fotoğrafta saklıdır. Biz bütün bu sıkıntılara rağmen İdlib'de sınırımızın kenarına gelmiş mültecileri de mağdur etmeme adına kadın sivil toplum kuruluşlarımızın başlatmış olduğu yardım kampanyasıyla 4 tır malzemenin İdlib sınırındaki mülteci kardeşlerimize gönderilmesi fikri hakikaten takdire şayan bir harekettir."

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise programa katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Suriye'de büyük bir dramın yaşandığına dikkati çeken Tüfenkci, "Suriye'de büyük bir dram yaşanıyor. İdlib'deki bu göz yaşartıcı sahnelere uluslararası camia, seyirci ama bu drama seyirci kalmayan bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu drama seyirci kalmayan karınca kararınca katkı sunmaya çalışan bir Malatya var. Dolayısıyla gönülden verilen her bir yardımın kalpten kalbe bir yol açacağına inanıyorum." dedi.

Malatya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ömer Derin de gönderilen yardımların Suriye'de yaşayan insanlara can suyu olacağını kaydetti.

Yardımlarla Suriye'deki insanlara imkan oluşturmak istediklerini anlatan Derin, "Bugün 4 tırımız gidiyor. 108 bin lira barınma amaçlı nakit bağış gidiyor. Büyükşehir Belediyesinden aldığımız 140 koli ilaç gidecek. Rabb'im tez zamanda onların kurtulduğunu, rahata erdiği günleri göstersin. Türkiye'de ve Malatya'daki mülteci kardeşlerimizin tekrar ülkelerine gidip rahat bir şekilde yaşadıklarını göstersin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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