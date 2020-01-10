İdlib'e 4 tır insani yardım
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İdlib'e 4 tır insani yardım

Suriye'nin İdlib kentine 2 tır kömür ve 2 tır un gönderildi.

10.01.2020 23:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:48
İdlib'e 4 tır insani yardım

'nin kentine 2 tır kömür ve 2 tır un gönderildi.

Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği ile Paylaş İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde kışın zorlu yaşam şartlarında mücadele veren insanlara kömür ve un yardımında bulundu.

Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 2 tır kömür ve 2 tır un, Başakşehir Merkez Camisi önünden Suriye'ye gönderildi.

Dernek yetkilileri yardımların ilerleyen günlerde artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan destek istedi.

Kaynak: AA
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