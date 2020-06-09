İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi Çeşitli derneklerce hazırlanan 3 tır insani yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentine yollandı.

Çeşitli derneklerce hazırlanan 3 tır insani yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentine yollandı.

Türkiye'de çeşitli yardım kuruluşları ve hayırseverler tarafından temin edilen malzemeler, tırlarla İdlib'e gönderilmek üzere Hatay'a getirildi.

İçerisinde su, un ve kuru gıda bulunan yardımları taşıyan 3 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Yardımlar İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Kaynak: AA