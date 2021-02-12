İdlib'e 10 tır gıda ve yakacak yardımı gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İdlib'e 10 tır gıda ve yakacak yardımı gönderildi

12.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:50
İdlib'e 10 tır gıda ve yakacak yardımı gönderildi

Adana Dosteller Derneği ve bazı hayırseverler tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 10 tır gıda ve yakacak yardımı ulaştırıldı.

Adana Dosteller Derneği ve bazı hayırseverler tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 10 tır gıda ve yakacak yardımı ulaştırıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Yayladağı ilçesine geldi.

İçerisinde un, su ve soba kömürünün olduğu 10 tır yardım malzemesi, Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan noktaya gönderildi.

Burada Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, Türkiye sınırı yakınlarında çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Mustafa Destici Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
Magazin Beren Saat Buse Varol Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ozan Tufan Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İdlib'e 10 tır gıda ve yakacak yardımı gönderildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 14:50:32. #1.15#
title