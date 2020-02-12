: İdlib'den kaçış: 10 haftada 700 bin kişi yurdundan oldu

12.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:27

Suriyeli siviller, İdlib'de yaşanan çatışmalar sebebi ile şehri terk etmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre aralık ayından bu yana bölgede yaşayan 700 bin Suriyeli evini terk etti. Suriyeliler kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerlemeye devam ediyor.View on euronews

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