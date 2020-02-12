İdlib'den kaçış: 10 haftada 700 bin kişi yurdundan oldu
Haberler » Dünya » İdlib'den kaçış: 10 haftada 700 bin kişi yurdundan oldu - Haberler

İdlib'den kaçış: 10 haftada 700 bin kişi yurdundan oldu

Suriyeli siviller, İdlib'de yaşanan çatışmalar sebebi ile şehri terk etmeye devam ediyor.

12.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:27

Suriyeli siviller, 'de yaşanan çatışmalar sebebi ile şehri terk etmeye devam ediyor. rakamlarına göre aralık ayından bu yana bölgede yaşayan 700 bin Suriyeli evini terk etti. Suriyeliler kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerlemeye devam ediyor.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: İdlib'den kaçış: 10 haftada 700 bin kişi yurdundan oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler