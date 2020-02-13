İdlib'den kaçan Suriyeliler kar ve soğukla mücadele ediyor

13.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:07

Rejimin bombardımanı nedeniyle İdlib'den kaçarak Türkiye sınırına gelen halk, kar ve dondurucu soğuk hava ile mücadele ediyor.



Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları devam ediyor. Bombardımandan kaçan insanlar yanlarına alabildikleri eşyalarıyla daha güvenli olan Türkiye sınırına kaçıyor. Burada kurdukları derme çatma çadırlar ile üzerine branda çektikleri araçlarında yaşamaya çalışan Suriyeliler, kar ve dondurucu soğuk ile mücadele ediyor. Dondurucu soğukta yakacak odun bulamayan aileler, çocuklarını bulabildikleri battaniyelere sarıp ısıtmaya çalışıyor. Ayaklarında doğru düzgün ayakkabı ve çorap olmayan çocuklar ise zor şartlara rağmen yağan karda kartopu oynamanın tadını çıkarıyor.



Rejimin bombaladığı İdlib'in güneyinden kaçarak geldiklerini ve soğuk havada çok zor günler geçirdiklerini söyleyen aileler, rejimin saldırılarının bir an önce durdurulmasını istiyor. - İDLİB

Kaynak: İHA