İdlib'den göç edenlere insani yardımlar sürüyor

06.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:20

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde düzenlenen "Yolun iyilik olsun" kampanyası kapsamında çeşitli illerden temin edilen insani yardım malzemeleri, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Yaşadıkları yerlere düzenlenen saldırılar nedeniyle İdlib'den göç eden savaş mağdurları için hazırlanan yardım malzemelerinin Suriye'ye gönderilmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV iş birliğinde düzenlenen "Yolun iyilik olsun" kampanyası ile Sakarya, Konya, Kayseri, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Bursa'dan temin edilen 9 tır yardım malzemesi, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan sınır ötesine gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü Yusuf Genco, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine gönderilen yardımları asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Tırlarda un, bakliyat, battaniye, yatak ve temel besin maddelerinin olduğunu aktaran Genco, "Duyarlı yardımsever vatandaşlarımız sağ olsunlar. Burada en büyük görevi hayırsever vatandaşlarımız üstleniyor. " dedi.

Genco, sınırın diğer tarafında yüz binlerce Suriyelinin barındığını anımsatarak, Kilis İl Müftülüğü tarafından da bölgeye günlük 15 bin kişilik sıcak yemek ile 60 bin ekmek gönderildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA