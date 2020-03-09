İdlib'den döndü, kazada öldü Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski, toprağa verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Mehmet Ali Eski, toprağa verildi.



İdlib'de görevli iken memleketi olan Mersin'in Mut ilçesine gelen ve 7 Mart 2020 tarihi akşamı trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Ali Eski için, ilçeye bağlı Sarıveliler Mahalle Mezarlığında düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Eski'nin cenazesi toprağa verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA