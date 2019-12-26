'İdlib'den başlayan göçmen akınından endişelenen Merkel Türkiye'ye gidecek'
Haberler » Dünya » 'İdlib'den başlayan göçmen akınından endişelenen Merkel Türkiye'ye gidecek' - Haberler

'İdlib'den başlayan göçmen akınından endişelenen Merkel Türkiye'ye gidecek'

Alman basını Suriye’deki çatışmaların yeni bir göçmen dalgası yaratacağından endişe eden Merkel’in, Erdoğan ile göçmen mutabakatını görüşmek için Ankara'ya gideceğine yer verdi.

26.12.2019 21:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:57
'İdlib'den başlayan göçmen akınından endişelenen Merkel Türkiye'ye gidecek'

Almanya Başbakanı , ve Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan göçmen mutabakatının muhafaza edilmesi için gelecek ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.


Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung, 'deki çatışmaların yeni bir göçmen dalgası yaratacağından endişe eden Merkel'in, Erdoğan ile göçmen mutabakatını görüşmek için 'ya gideceğine duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler