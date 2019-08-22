İdlib'deki sivillerin tahliyesi için koridor

22.08.2019 19:14

Suriye rejimi, ordu tarafından kuşatılan İdlib'de sivillerin tahliyesi için koridor oluşturduğunu açıkladı. İdlib, Suriye'de isyancıların kontrolündeki son büyük bölge.Suriye hükümeti, ordunun kuşatması altındaki İdlib'in kuzeybatısında bölgede bulunan sivillerin tahliye için koridor açtığını bildirdi. İdlib'den ayrılmak isteyenler için oluşturulan koridorun Hama'nın kuzeyinde olduğu bildirildi. Şam'ın açıklaması, ordunun silahlı örgütlerin kontrolünde olan İdlib'in Han Şeyhun kasabasını ele geçirmesinden sonrasına rastlıyor.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, koridor açılmadan önce zaten çok sayıda sivilin bölgeden kaçtığını açıkladı. Rusya ve İran destekli Suriye güçlerinin Han Şeyhun'a girmesi bölgeden kaçan sivillerin sayısını artırmıştı. Silahlı isyancıların ülkedeki son direniş noktası olan İdlib'den kaçan binlerce kişi son birkaç günde Türkiye sınırına doğru yığıldı. İdlib'de kontrol büyük ölçüde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütünde bulunuyor.



Bölgedeki operasyonlar devam ediyor



Bölgedeki çatışmaların ve Suriye güçlerinin kara ve hava saldırılarının devam ettiği bildirildi. İdlib'de bir süre önce Türkiye ve Rusya'nın anlaşması üzerine ateşkes sağlanarak Suriye güçlerinin bölgeye yönelik kapsamlı operasyonu önlenmişti. Ancak Ağustos ayında ateşkesin bozulması üzerine, Suriye ordusu 2014'ten beri silahlı isyancıların elinde olan İdlib vilayetini tamamen geri almak için harekat başlatmıştı.



Hükümet, bölgeden ayrılanlar siviller için barınak, yiyecek ve ilk yardım sağlanacağını bildirdi. Suriye ordusunun daha önce de kuşattığı bölgelerde sağladığı tahliye koridorlarına karşı siviller, tutuklanma veya zorunlu askeri hizmete alınma riski nedeniyle çoğunlukla temkinli yaklaşıyor.



Üçlü zirve Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 16 Eylül'de Türkiye, İran ve Rusya liderleri arasında Ankara'da Suriye konusunda üçlü zirve düzenleneceğini duyurdu.



AFP,AP,Reuters/GY,HS



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