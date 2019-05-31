İdlib'deki sivillerden Avrupa'ya "Sınırları açın" mesajı - İDLİB

- Türkiye sınırındaki Atma kamplar bölgesinde düzenlenen gösteri

Suriyelilerin açtıkları bayraklar ve pankartlar

Protestoya katılanlardan Hemşir Dulama Ali ile röportaj

Protestoya katılanlardan Ubeyde Dendüş ile röportaj

Protestoya katılanlardan Ahlam Raşit ile röportaj Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve müttefikleri Rusya ile İran'ın sivil yerleşimlere saldırılarından kaçarak İdlib ilinin Türkiye sınırına sığınan siviller, düzenledikleri gösteri ile Avrupa'yı protesto etti.

Esed rejimi ve destekçileri Rusya ile İran'ın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimleri hedef almasının ardından İdlib ilinin Türkiye sınırına sığınan siviller, cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenledi.

Türkiye sınırındaki Atma kamplar bölgesinde, "Sınırları Aşmak" adı altında bir araya gelen protestocular, "Ya katliamları durdurun ya da sınırlar açın", "Avrupa göçü engelliyor, ölüme müsaade ediyor", "Çocuklarımızın ölümünde Avrupa da ortaktır", "Sınırları açın" ifadelerinin bulunduğu Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizler taşıdı.

Bölge halkı ayrıca, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin ve bombalanan bölgelerin fotoğraflarını taşıyarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"Milyonlarca Suriyeli olarak Avrupa'ya gidebiliriz"

Protestoya katılanlardan Hemşir Dulama Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün küçük bir alanda bombardıman altında kalıp sıkışmış Suriyeliler olarak protesto düzenliyoruz ve tüm dünyaya 'bu sınırları kırmak için o güce sahibiz' mesajını iletmek istiyoruz. Uluslararası toplumun ve özellikle Avrupa'nın sessizliği, İdlib'de yeni bir holokost yaşanmasına neden oluyor." dedi.

Ubeyde Dendüş ise uluslararası toplumdan İdlib'de akan "kan şelalesini" durdurmaları için harekete geçmelerini istedi.

Dendüş, "Yüzlerce kadın ve çocuk, bombardımandan kaçarak zeytin ağaçları altında kalıyor. Büyük bir insan dramıdır. Batı'yı, Türkiye'nin ateşkesi (İdlib ateşkesi) sağlamak için harcadığı çabaya destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Ahlam Raşit de saldırıların altında yaşamak zorunda kalan Suriyeliler olarak barışçıl gösteri düzenlediklerini söyleyerek, "Biz hiçbir zaman savaş taraftarı olmadık, terörist de değiliz." dedi.

Kaynak: AA