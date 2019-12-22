İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin Suriyeli Türkiye sınır hattında
Haberler » Dünya » İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin Suriyeli Türkiye sınır hattında - Haberler

İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin Suriyeli Türkiye sınır hattında

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yapılan saldırılar sonucu son 2 günde en az 25 bin sivilin Suriye-Türkiye sınırına dayandığı bildirildi.

22.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:05
İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin Suriyeli Türkiye sınır hattında

'de, Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yapılan saldırılar sonucu son 2 günde en az 25 bin sivilin Suriye-Türkiye sınırına dayandığı bildirildi.


İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler