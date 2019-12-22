İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin Suriyeli Türkiye sınır hattında

22.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:05

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yapılan saldırılar sonucu son 2 günde en az 25 bin sivilin Suriye-Türkiye sınırına dayandığı bildirildi.



İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor. Euronews.com'da Görüntüle