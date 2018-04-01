İdlib'deki Saldırılar

Türk Kızılayı, Doğu Guta'dan zorunlu tahliye edilenlerin karşılandığı İdlib Ariha bölgesindeki merkeze yönelik saldırıyı kınayarak, yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmaması ve bir an önce harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Guta'dan zorunlu tahliye edilenlerin karşılandığı İdlib Ariha bölgesindeki merkeze yönelik saldırıda sivillerin hayatını kaybettikleri ve yaralandıkları anımsatıldı.

"Hukukun hiçe sayıldığı, insan haklarının ayaklar altına alındığı bu durumu Türk Kızılayı olarak kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, uzun süredir abluka altındaki Doğu Guta'dan binlerce kişinin zorunlu tahliyelerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hedef alınan sivillerin yaşama tutunma ümitlerinin bir kez daha ellerinden alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Aylardır güvenli gıdaya ulaşamayan, tedavi hizmetlerinden mahrum olan binlerce Doğu Gutalıyı karşılayıp güvenli bölgelere geçişlerinde yardımcı olmak için Türkiye Diyanet Vakfının da desteğiyle kurulan karşılama merkezine yönelik saldırının insan vicdanına onarılmaz yaralar açtığı aşikardır.

Saldırıda hayatlarını kaybeden Doğu Gutalı sivillere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun derken yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmaması, bir an önce harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırız."