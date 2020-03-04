İdlib'deki saldırıda yaralanan asker, Mersin'deki evine getirildi
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İdlib'deki saldırıda yaralanan asker, Mersin'deki evine getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücü, hastanedeki tedavisinin ardından Mersin'in Tarsus ilçesindeki evine getirildi.

04.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:16
İdlib'deki saldırıda yaralanan asker, Mersin'deki evine getirildi

Suriye'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Yüzbaşı Yunus Örücü, hastanedeki tedavisinin ardından 'in Tarsus ilçesindeki evine getirildi.

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında görevli gittiği İdlib'de yaralanan Piyade Yüzbaşı Örücü, Reyhanlı Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ev istirahatine çıktı.

Ambulansla Hürriyet Mahallesi'ndeki evine getirilen Örücü'yü, eşi Sibel kızları Arya ve Gökçe ile aile yakınları karşıladı.

Örücü'ye bazı komşuları da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

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