İdlib'deki saldırı sonrası şehit sayısı 6'ya yükseldi

03.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:22

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara yönelik rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 Mehmetçiğin şehit edildiğini ve 9 Mehmetçiğin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlıktan konuya ilişkin olarak yeni yapılan bir yazılı açıklamada, şehit sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi. Bakanlık, saldırıyı yapanlardan hesabının sorulacağını ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkının en sert şekilde kullanılacağını aktardı.



Konuya ilişkin açıklamada, "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6'ya yükselmiştir. Halihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA