29.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:25

Özgür-Der öncülüğünde toplanan bazı STK'lar, Rusya, İran ve Esed rejimini protesto etti.

Grup, Odakule önünde toplanıp İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürümek istedi. Polis, İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşe izin vermeyince gruptakiler, Meşrutiyet Caddesi'ne geçerek çeşitli sloganlar attı.

Burada basın açıklamasını okuyan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, İdlib'te şehit düşen askerlere rahmet, ailelerine de sabır dileğinde bulundu.

İdlib'in Suriye meselesinin son hamlesi olarak gözüktüğünü belirten Alpay, "Zalimler öyle bir hesap yaptılar ki İdlib meselesinde düğümü çözüp Suriye'yi bir bütün olarak Esed rejimine dikensiz bir gül bahçesi gibi teslim etmeye çok yaklaştıklarını zannettiler. Bu hesabı yaparken aynı zamanda şöyle düşündüler; '4 milyon mülteciyi daha Türkiye'ye sürersek Türkiye'yi bu mülteci yükünün altında boğar, Türkiye'yi kendi iç karışıklıklarıyla baş başa bırakır, böylece bölgede istediğimiz gibi at koştururuz' diye zannettiler." dedi.

Alpay, "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyen kesimleri de eleştirdi.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapılmasına izin verilmemesini de eleştiren Kenan Alpay, şiddet içermeyen sivil bir eylem yaptıklarını ve izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasından sonra, polisin izin vermesi üzerine Alpay ile gruptan bazı kişiler, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek, Rusya ve rejim aleyhine sloganlar atıp polis barikatına dövizler astı.

Diğer taraftan polis ekipleri başkonsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı. Demir bariyerlerle çevrilen başkonsolosluk önünde çevik kuvvet polisleri ile bir TOMA da hazır bekletiliyor.İdlib'deki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Kaynak: AA

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