İdlib'deki Patlamada Bilanço Ağırlaşıyor

Suriye'nin İdlib kentinde bir mühimmat deposunda dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 69'a yükseldi. Türkiye sınırındaki İdlib kentinin kuzeyinde yer alan Sarmada köyünde 5 katlı bir apartmanın alt katında bulunan mühimmat deposunda dün meydana gelen patlamada bilanço artıyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamada ölenlerin sayısının 69'a yükseldiğini, hayatını kaybedenlerden 17'sinin çocuk olduğunu açıkladı. Gözlemevi ayrıca ölenlerden 52'sinin sivil, diğerlerinin ise militan olduğunu belirtti. Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, enkaz altında kalanları arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

(İHA)