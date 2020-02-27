İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
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İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

İdlib'deki operasyonlarda son 17 güde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

27.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:30
İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

'deki operasyonlarda son 17 güde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. İdlib'de yapılan operasyonlar kapsamında Suriye Rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan imha edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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