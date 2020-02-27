İdlib'deki operasyonlar - 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
İdlib'deki operasyonlar Hedeflerin vurulma anı İDLİB - İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.
27.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:43
İdlib'deki operasyonlar
Hedeflerin vurulma anı İDLİB - İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.
İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA