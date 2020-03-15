İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Türk-Rus birleşik kara devriyesine ilişkin fotoüraflar İDLİB - Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
15.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:32
Türk-Rus birleşik kara devriyesine ilişkin fotoüraflar İDLİB - Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi