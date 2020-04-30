İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
30.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:20
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı belirtildi.
Kaynak: AA