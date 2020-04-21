İdlib'deki M4 kara yolunda 5'inci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
21.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:50
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA