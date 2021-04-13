İdlib'deki kamplarda ilk iftar yoksulluğun pençesinde yapıldı
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İdlib'deki kamplarda ilk iftar yoksulluğun pençesinde yapıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu - Haberler | Güncel
İdlib'deki kamplarda ilk iftar yoksulluğun pençesinde yapıldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırıları sonucu yerlerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda ilk iftar yapıldı.

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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırıları sonucu yerlerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda ilk iftar yapıldı.

10 yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Suriye'de yerinden edilen siviller, bir ramazana daha evlerinden uzakta yoksulluk içinde girdi.

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'deki Maaratmısrın kampına sığınan Maaatunnaman ilçesinden 6 çocuk annesi Gade Mustafa, ilk orucunu evinden ve ailesinden uzakta çocuklarıyla açtığını söyledi.

Mustafa, "Ailemizden, akrabalarımızdan uzağız. Köyümden tanıdığım kimse yok bu kampta. Ben yalnızım. Hepsi başka bir yerde." dedi.

Her şeye rağmen ramazanın bereketli olduğunu anlatan Mustafa, "Nerde eski ramazanlar? Köyümdeyken ramazan gelmeden alışveriş yapardık. Şimdi elimizde bir şey yok. İhtiyaçlarımızı alırdık. Şimdi alamıyoruz." şeklinde konuştu.

Mustafa, "Kuru bakliyat, yağ yok. Bugün bize yarım gıda kolisi geldi. Bununla idare edeceğiz. İnşallah her şey geçer köyümüze döneriz. Her şeye rağmen Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Tüm ailesinin göç ortamında dağıldığını belirten Gade Mustafa, şunları söyledi:

"Herkes farklı yerde. Ramazan oturmalarını özledik. Şimdi kimseyle görüşemiyoruz. Kimse halimizi hatırımızı sormuyor. Eskiden her şey ucuzdu, şimdi her şey pahalı. Çocuklarımıza meyve yediremiyoruz. İnşallah herkes evine geri döner. Allah yerinden edilenlere yardım etsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu

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