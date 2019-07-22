İdlib'deki insani durum için Vatikan devreye girdi
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bir mektup göndererek Suriye'deki insani durumdan derin endişe duyduğunu dile getirdi
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bir mektup göndererek Suriye'deki insani durumdan derin endişe duyduğunu dile getirdi.
Papa'nın bilhassa, ülkenin kuzeybatısında yer alan İdlib kentindeki insani duruma ilişkin endişelerini ifade ettiğini belirten Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, "Bu sabah Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson ve Papa'nın Suriye'deki elçisi Kardinal Mario Zenari, Şam'da Esad'la görüştü. Papa Francis'in Suriye'deki ve özellikle de İdlib'deki insani durumla ilgili duyduğu derin endişeleri kaleme aldığı mektubu kendisine iletti." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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