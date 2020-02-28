İdlib'deki hava operasyonları - Rejime ait hedeflerin vurulma anı (3)
Haberler » Güncel » İdlib'deki hava operasyonları - Rejime ait hedeflerin vurulma anı (3) - Haber

İdlib'deki hava operasyonları - Rejime ait hedeflerin vurulma anı (3)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

28.02.2020 03:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 03:46
İdlib'deki hava operasyonları - Rejime ait hedeflerin vurulma anı (3)

Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurlarınca, 'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İdlib'deki hava operasyonları - Rejime ait hedeflerin vurulma anı (3)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler