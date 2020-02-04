İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi gönderildi
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İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi sevk edildi.

04.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:49
İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'deki gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi sevk edildi.

Gözlem noktalarındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen 10 tıra yüklü nöbet kulübesi, 'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada geniş güvenlik önlemeleri altında ilerleyen tırlar, daha sonra İdlib'e geçiş yaptı.

Öte yandan sınır hattına askeri sevkiyatların devam ettiği görüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi gönderildi
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