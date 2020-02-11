İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi
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İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına sınırdaki yoğun kar yağışı altında obüs ve komando sevk etti.

11.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:30
İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'deki gözlem noktalarına sınırdaki yoğun kar yağışı altında obüs ve sevk etti.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs, komando ve zırhlı personel taşıyıcılarının bulunduğu konvoy, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.

Burada askeri personeller tarafından tırlardan indirilen obüsler, İdlib'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.

Askeri araçların geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA
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