İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı -Çocukların bayraklı uğurlaması - HATAY
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs sevk etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.
Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Obüs ve askeri araçların geçişi sırasında bazı çocuklar Türk bayrağı açtı.