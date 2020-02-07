İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı (2)
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İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı (2)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs sevk etti.

07.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:44
İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı (2)

Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'deki gözlem noktalarına obüs sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tanklar, 'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek 'ya ulaştı.

Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Obüs ve askeri araçların geçişi sırasında bazı çocuklar Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı (2)
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