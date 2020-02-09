İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı
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İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

09.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:21
İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'deki gözlem noktalarına ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Burada askeri personel tarafından 20 tırdan indirilen ZPT'ler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA
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