İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla (ZPT) komando sevk etti.

15.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:24
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri () 'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla (ZPT) sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların bulunduğu otobüsler 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

ZPT'lere bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Kaynak: AA
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