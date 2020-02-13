İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.

13.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:34
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'deki gözlem noktalarına takviyesi yaptı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden 'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla sınır birliklerine doğru hareket etti.

Öte yandan, TSK tarafından gönderilen çok namlulu roketatarların Suriye sınırına konuşlandırıldığı görüldü.

Kaynak: AA
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