İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı
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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.

12.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:46
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri () 'deki gözlem noktalarına takviyesi yaptı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden 'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla İdlib'deki gözlem noktalarına hareket etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı
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