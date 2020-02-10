İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen 5 otobüs komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu. Askerlerin de çocuklara selam verdiği gözlendi.