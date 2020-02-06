: İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

06.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:19

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcıları Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada askeri personeller tarafından tırlardan indirilen obüs ve ZPT'ler, alınan geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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