İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat
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İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

05.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:12
İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'deki gözlem noktalarına takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı 'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve sınır birliklerinde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Alınan geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 60 zırhlı personel taşıyıcının bulunduğu konvoy, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Kaynak: AA
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