İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
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İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi

Suriye'de İdlib'in Deir Hassan köyündeki mülteci kampında en az 50 sivil gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
12.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:39

Suriye'de İdlib'in Deir Hassan köyündeki mülteci kampında en az 50 sivil gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İdlib çevresinde Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Deir Hassan köyündeki mülteci kampına sığınan siviller gıdadan zehirlendi. Kampta çocukların da aralarında bulunduğu en az 50 Suriyeli zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenenleri hastanelere yönlendirdi. Yerel kaynaklar, kampta hijyene dikkat edilmediğini ifade ederek bu tür olayların sürekli tekrarlandığını söyledi. - İDLİB

Kaynak: İHA

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